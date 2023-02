Donauwörth

18:10 Uhr

Donauwörther Notenkessel beginnt mit Dialog von Naturwissenschaft und Glauben

Plus In der Christuskirche gibt es einen spannenden Dialog. Der Liedermacher Clemens Bittlinger und der Astrophysiker Andreas Burkert finden dabei durchaus einen Konsens.

Von Andrea Hutzler Artikel anhören Shape

Ist es möglich, an den Urknall, den die meisten Astronomen als Theorie für die Entstehung von Materie, Raum und Zeit betrachten, und zugleich auch an die in der Bibel niedergelegte Schöpfungsgeschichte zu glauben? Der Pfarrer, Liedermacher und Sänger Clemens Bittlinger stellte sich zusammen mit den beiden Musikern David Plüss (Keyboard) und Mattl Dörsam (Flöte, Klarinette, Saxofon) sowie dem Astrophysiker Professor Andreas Burkert, Ordinarius an der LMU München, diese Frage. Ihre Antwort darauf präsentierten sie mit ihrem Programm "Urknall und Sternenstaub", mit dem zugleich die heurige Konzertreihe "Donauwörther Notenkessel" eröffnet wurde, die bekanntlich von Popkantor Hans-Georg Stapff organisiert wird.

