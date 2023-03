Erotisches Abenteuer per Handy wird zur Erpressung

Mehrere Menschen in der Region werden über Facebook Opfer von Erpresserbanden. Die Polizei warnt vor der Masche und nennt einen beispielhaften Fall.

Sie hofften auf ein erotisches Abenteuer, gerieten jedoch an eine Erpresserbande: Mehrere Menschen in der Region haben sich in den vergangenen Tagen bei der Polizeiinspektion Donauwörth gemeldet und eine sogenannte „Sexpressung“ angezeigt. Als Beispiel nennen die Gesetzeshüter folgenden Fall vom Sonntag: Ein 24-Jähriger aus dem südlichen Donau-Ries-Kreis erhielt auf Facebook eine Freundschaftsanfrage von einer vorgeblich weiblichen deutschen Person. Der junge Mann nahm diese an. Direkt im Anschluss schrieben sich beide Personen über den Messengerdienst des Anbieters weiter. Direkt darauf fand ebenfalls per Facebook ein Videoanruf statt, in dem sich zuerst die Unbekannte und anschließend auch der 24-Jährige befriedigten.

Die Frau fertigte jedoch eine heimliche Bildaufzeichnung der Handlungen des Mannes und drohte diesem nach dem Chat, die Aufnahmen zu veröffentlichen, sollte er einer Geldforderung nicht nachkommen. Das Opfer wendete sich an die Polizei. Die leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der versuchten Erpressung auf sexueller Grundlage sowie der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen ein.

Ratschläge der Polizei gegen "Sexpressung"

Das Phänomen „Sexpressung“ betrifft laut Polizei zwar mehrheitlich männliche Personen, aber auch Frauen können davon betroffen sein. Internetnutzer und Internetnutzerinnen, die sich über das Internet freizügig präsentieren, sollten sich immer der Gefahr bewusst sein, dass – insbesondere bei Chats mit Unbekannten – der Chatverlauf heimlich aufgezeichnet und im ungünstigsten Fall auch ins Netz eingestellt wird. Ausführliche Tipps und Schutzanleitungen zu diesem Thema finden sich im Internet unter: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sextortion. (AZ)