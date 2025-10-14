Erschütternde Einblicke in die NS-„Euthanasie“

Wie nahe die Verbrechen des Nationalsozialismus auch unserer Region kamen, machte der Historiker Dr. Josef Merkl, Archivar an der Stiftung St. Johannes in Schweispoint, eindrucksvoll in seinem Vortrag an der Hans-Leipelt-Schule Donauwörth deutlich. Begrüßt wurde er von Schulleiterin Anja Heßlinger. Die beiden Geschichtslehrkräfte der BOS 12. Klasse Florian Arloth und Iris Bäumlisberger betteten den Vortrag in den Kontext der kritischen Beschäftigung mit historischen Quellen und der Auseinandersetzung mit Regionalgeschichte im Lebensumfeld der Schülerinnen und Schüler ein. Im Mittelpunkt stand das Thema der nationalsozialistischen „Euthanasie“-Verbrechen, die in Einrichtungen wie Schweinspoint, damals noch unter der Ägide der Barmherzigen Brüder, über 100 Opfer forderten. Dr. Merkl zeigte auf, wie Ärzte, Pflegekräfte und Verwaltungsbeamte in die systematische Ermordung von Menschen mit Behinderungen verstrickt waren – ein Aspekt, der die Schülerinnen und Schüler besonders erschütterte. Beispielhaft erforschte und referierte Dr. Merkl das schreckliche Schicksal eines jungen Menschen aus dem Ries. In den anschließenden Diskussionen und schriftlichen Reflexionen wurde deutlich, wie sehr der Vortrag nachwirkte: Viele zeigten sich bewegt von der Rolle der Täter und von der Erkenntnis, dass solche Gräueltaten in unmittelbarer Nähe zur eigenen Heimat stattfanden. Besonders hervorzuheben war die kritische Beteiligung der Lernenden: Zahlreiche Fragen und Diskussionsbeiträge führten dazu, dass der Vortrag den vorgesehenen Zeitrahmen fast sprengte – ein Zeichen für das starke Interesse und die Nachdenklichkeit der jungen Zuhörerinnen und Zuhörer.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!