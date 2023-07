Erst Lachyoga, dann Picknick in Donauwörth: Machen Sie mit!

Am 14. September findet auf der Wiese am Kloster Heilig Kreuz Lachyoga für unsere Leser statt. Der Eintritt ist frei, Spenden für die "Kartei der Not" sind willkommen.

Lachen bringt Wohlbefinden, wirkt stimmungsaufhellend und löst Spannungen - mit anderen Worten: Lachen ist gesund! Das wollen wir mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser ausprobieren und erleben! Wir laden Sie deshalb zum gemeinsamen Lachyoga-Abend ein, den wir in freier Natur genießen wollen. Am Donnerstag, 14. September, möchten wir uns mit Ihnen um 19 Uhr auf der Wiese unterhalb des Donauwörther Klosters Heilig Kreuz treffen, um miteinander herzhaft zu lachen.

Der Neuburger Schauspieler, Filmemacher, Komiker, Entertainer, Klinikclown, Musiker und freischaffende Künstler Sepp Egerer wird uns zeigen, wie es geht - und wer ihn kennt, weiß, dass es unter Garantie ein lustiger Abend wird. Aber Sepp Egerer bringt nicht nur sein eigenes humorvolles Naturell mit, er kennt auch Techniken und Übungen wie Klatschen, Pantomime, Dehnen und mehr, die beim Lachyoga praktiziert werden. Erfunden wurde Lachyoga vom indischen Yogalehrer und Arzt Madan Kataria, der 1995 in Indien einen Lachclub gründete.

Lachyoga in Donauwörth: Lachen in der Gruppe ist ansteckend

Was passiert beim Lachyoga? "Es ist eine mechanische Form des Lachens", schildert Egerer und muss dabei kichern, denn: "Man lacht dabei ohne Grund." Es ist kein Witze-Erzählen. "Unser menschliches Hirn ist so dumm, dass es nicht unterscheiden kann, ob man echt lacht, oder mechanisch. Aber die positive Hormonausschüttung ist immer dieselbe. Wir tun unserem Körper also automatisch etwas Gutes damit." Erst recht in der Gruppe, denn Lachen ist ansteckend. "Und dann wird mechanisches Lachen automatisch zu einem echten."

Nach dem Lachyoga auf der Heilig-Kreuz-Wiese würden wir gerne noch mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ins Gespräch kommen. Und wie lässt sich das besser machen als auf einer (Picknick)-Decke bei einem kleinen Picknick? Jede und jeder kann mitbringen, was sie und er essen und trinken möchte.

Die Teilnahme am Abend ist kostenlos, Spenden für die "Kartei der Not", das Leserhilfswerk unserer Zeitung sind willkommen. Teilnehmen können Sie, indem Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff DZ-Leser-Lachyoga an die E-Mail-Adresse redaktion@donauwoerther-zeitung.de schicken. Die Plätze sind begrenzt. Parkmöglichkeiten gibt es nicht auf dem Heilig-Kreuz-Gelände, das Feuerwehr-Zufahrt ist, sondern ausschließlich außerhalb. Wir informieren Sie per E-Mail ab dem 20. August, ob sie an der Aktion teilnehmen können. Wir freuen uns auf einen schönen Abend. Bei schlechtem Wetter wird der Termin verschoben.

