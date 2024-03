Donauwörth

vor 3 Min.

Erwachsener Mann geht auf 13-Jährigen los und würgt ihn

In der Donaumeile in Donauwörth hat ein Mann einen 13-Jährigen angegriffen.

Von Hannah Greiner

Am Samstag greift ein Mann in der Donauwörther Donaumeile einen Jugendlichen an und würgt ihn. Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter und einem Zeugen.

Im Donauwörther Shopping-Center Donaumeile hat ein etwa 40-jähriger Mann am Samstag einen Jugendlichen gewürgt. Laut Polizei sprach der Mann den 13-Jährigen und seine drei Freunde im Kassenbereich eines Drogerie-Markts an. Der Tatverdächtige sagte nach Angaben der Beamten, dass die Jugendlichen „nicht so viel labern“ sollten. Unbekannter etwa 40-Jähriger geht in Donauwörther Donaumeile auf Jugendlichen los Beim Verlassen des Geschäftes sagte einer der Jungen zu dem bisher Unbekannten, dass er leise sein solle – und musste dabei nach Angaben der Polizei lachen. Daraufhin packte der Mann den 13-Jährigen am Hals und würgte ihn mehrere Sekunden, bis ein bisher unbekannter Zeuge den Angreifer wegzog. Der Zeuge, wohl ein Bekannter des Tatverdächtigen, und der Mann flüchteten anschließend über eine Rolltreppe. Mann würgt 13-Jährigen: Polizei sucht Zeugen Die Jugendlichen erstatteten schließlich bei der Polizeiinspektion Donauwörth Anzeige. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise zu dem Tatverdächtigen und seinem Bekannten. Der unbekannte Täter ist laut Polizei etwa 40 Jahre alt, schlank und trug eine dunkle Cap, eine hellgrüne Softshelljacke, schwarze Sneakers und eine schwarze Hose. Wer den Vorfall in der Donaumeile beobachten hat, soll sich unter der 0906/706670 melden. Lesen Sie dazu auch Donauwörth Junger Mann wird beim Diebstahl erwischt – er bekommt Hausverbot

Donauwörth Ladendieb springt in Einkaufszentrum fünf Meter in die Tiefe

Donauwörth Plus Die Bäckerei Ihle verlässt das Donauwörther Kaufland

Themen folgen