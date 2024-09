Die Stadt Donauwörth kauft das das Schuh-Schmid-Gebäude

Eine attraktive Innenstadt mit viel Aufenthaltsqualität, einem breiten Angebot an Läden und Geschäften, einer lebendigen Gastronomie und mit viel Raum für Kultur und Events – das ist das erklärte Ziel von Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré und des gesamten Stadtrates, wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt. Ein drohender langfristiger Leerstand nach der Geschäftsaufgabe von Schuh Schmid in der Spitalstraße habe den Verantwortlichen in der Stadtverwaltung deshalb einiges Kopfzerbrechen bereitet. In den letzten Monaten wurde allerdings eine Lösung entwickelt, die nicht nur die sinnvolle Nutzung des Gebäudes langfristig sichert, sondern auch ungeahnte Chancen bietet, wie es weiter heißt.

Sowohl die städtische Museumsverwaltung als auch der Stadtrat haben einen lang gehegten Wunsch: Eine große, moderne Museumslandschaft, die die Stadtgeschichte abbildet und die Donauwörther Museen zusammenfasst. Ein Konzept aus einem Guss, das die reiche Geschichte der Großen Kreisstadt mit allen Facetten in den Räumen des aktuellen Käthe-Kruse-Puppen-Museums präsentiert. Die Umsetzung dieses Konzeptes bringt allerdings einige Herausforderungen mit sich. Denn die Umgestaltung des bestehenden Gebäudes und die nötigen Erweiterungsbauten wären ausgesprochen aufwendig, sie müsste den strengen Vorgaben des Denkmalschutzes entsprechen und die Kosten wären beträchtlich.

Museumswelt soll in Donauwörth entstehen

Deshalb sah nicht nur der Stadtrat bisher keine realistische Möglichkeit, diesen Wunsch im bestehenden Gebäude tatsächlich zu realisieren. Mit der Möglichkeit, das so genannte Schuh-Schmid-Gebäude zu kaufen, eröffneten sich allerdings völlig neue Perspektiven. Die Stadtverwaltung entwickelte zusammen mit Oberbürgermeister Sorré ein Nutzungskonzept für das leerstehende Gebäude, das eine attraktive Museums-Erlebniswelt beinhaltet. Hier könnten alle Ideen verwirklicht werden, die bisher nicht umsetzbar waren.

Außerdem biete sich die Möglichkeit, auch einen Blick auf die größeren Zusammenhänge der Stadtgeschichte in diese Erlebniswelt zu integrieren – zum Beispiel auf die reiche technische Vergangenheit der Stadt. Im Zuge der Grobplanungen entwickelte das Team der Stadt zudem noch eine weitere Nutzung, die zugleich eine große Chance darstellt: Denn auch die Musikschule Donauwörth kann in Zukunft in der Spitalstraße unterkommen, heißt es weiter in der Mitteilung.

Finanzierung des Gebäudes in der Spitalstraße mit Verkäufen

Dieses Konzept bietet mehrere Vorteile: Die Musikschule bekommt moderne, zeitgemäße und barrierefreie Unterrichtsräume, und auch eine über kurz oder lang anstehende Sanierung des aktuellen Musikschulgebäudes entfällt. Der Betrieb sowohl des Käthe-Kruse-Puppenmuseums als auch der Musikschule kann uneingeschränkt am gewohnten Ort weiterlaufen, bis die neuen Räume in der Spitalstraße fertiggestellt sind. Beide Institutionen ziehen in ein großes, attraktives Gebäude im Herzen der Altstadt, das genügend Platz für alle geplanten Nutzungen bietet und außerdem perfekt für Mehrzweckräume geeignet ist.

Offen war allerdings noch die Frage nach der Finanzierung. Und auch hier wurde von der Stadtverwaltung ein in sich geschlossenes, zukunftsweisendes Finanzierungskonzept entwickelt. Durch beispielsweise den Verkauf unter anderem des bisherigen Domizils des Käthe-Kruse Puppen-Museums und der bisherigen Musikschule, durch Zuschüsse und durch eingesparte Sanierungskosten können die Kaufsumme von 3,4 Millionen Euro für das Gebäude in der Spitalstraße und die geplanten Umbaukosten in Höhe von 4,7 Millionen Euro haushaltsneutral gegenfinanziert werden.

Den Ankauf des Gebäudes wertet Oberbürgermeister Jürgen Sorré als großen Glücksfall für die Stadt: „Mir war von Anfang an wichtig, dass die Stadt nicht einfach ein Gebäude kauft, das dann zunächst ungenutzt brachliegt. Wir haben das Gebäude mit einem klaren Plan gekauft, es gibt weitreichende Nutzungsüberlegungen und ein tragfähiges Grobkonzept. Damit können wir unmittelbar in die konkreten Planungen einsteigen und das Projekt zügig umsetzen. Die Lage des Gebäudes im Herzen der Altstadt ist hervorragend, der Zustand der Immobilie ist sehr gut und die Kubatur sowie der klare Zuschnitt der bestehenden Räumlichkeiten bieten den Planern eine große Spielwiese. Schon jetzt ist abzusehen, dass das Ergebnis eine enorme Bereicherung für unsere Innenstadt sein wird. Ich freue mich sehr, dass auch der Stadtrat geschlossen hinter dieser einmaligen Chance steht und wir gemeinsam hier etwas Großes schaffen können“, wird Sorré abschließend in der Mitteilung zitiert.