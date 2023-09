Interview

vor 47 Min.

Donauwörths OB Sorré: "Es gibt einen Bürokratismus in unserem Land"

Plus Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré spricht im Sommerinterview über die Herausforderungen, vor denen die Stadt steht. Schwarzmalen will das Stadtoberhaupt nicht.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Wenige Sitzungen, etwas durchschnaufen. Der Sommer ist eine gute Zeit, um eine Bilanz Ihrer bisherigen Amtszeit zu ziehen. Wie fällt diese aus im Hinblick auf die Entwicklung in der Stadt?



Jürgen Sorré: Seit Amtsantritt ist es eine absolut intensive Zeit gewesen – das war jedoch von vornherein klar. Die Pandemie und deren Auswirkungen und dann der Krieg in der Ukraine sowie dessen Konsequenzen – das sind dagegen Zäsuren, die wir erleben und vor Amtsantritt nicht vorhersehbar waren. In der Pandemie fand eine völlige Ausbremsung statt. Das gilt freilich für alle Kommunen und soll keine Ausrede sein, sondern vielmehr eine Erklärung für eine anspruchsvolle Lage, die sich ergeben hat. Trotzdem haben wir in Donauwörth konzentriert weitergemacht. Wir haben beispielsweise das Freibad fertig umgebaut und pünktlich eröffnet. Das war natürlich ein Highlight. Diese Großbaustelle mit einem Volumen von gut 20 Millionen Euro konnten wir gut abschließen. Aber auch andere wichtige Maßnahmen haben wir erledigt. Solche, die oft als Pflichtaufgabe und selbstverständlich gesehen werden. So beispielsweise das Sieben-Millionen-Euro-Projekt Wasserhochbehälter in der Parkstadt. Viele dieser Projekte haben einen langen Vorlauf und man mag denken, dass gerade wenig läuft, aber das täuscht. Die Arbeit läuft oftmals „unter dem Radar“.

Ist es auch die Bürokratie, die einiges bremst?



Sorré: In der Tat gibt es einen regelrechten Bürokratismus in unserem Land. Als Beispiel kann hier das öffentliche Bauen genannt werden – mit den notwendigen Vergaben und Ausschreibungen und den damit verbundenen Fristen, die abgewartet werden müssen. Bürokratismus kostet Zeit, er frustriert auch teilweise. Der Grund liegt aber in der Fülle an Vorschriften, nicht an Verzögerungen durch die Verwaltungen. Hin und wieder ist auch Widersinniges zu erleben und insgesamt erscheint mir öffentliches Bauen komplexer als privates.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen