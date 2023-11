Es schallt wieder "Donauf, Donaa" durch Donauwörths Straßen

Die fünfte Jahreszeit ist am Samstag in Donauwörth eröffnet worden. Das sind die Prinzenpaare der Saison in der Großen Kreisstadt.

"Donauf, donaa!" Es wird wieder lebhaft in der Reichsstraße und drumherum. Ja, es ist angerichtet, die närrische Saison ist gestartet - auch in der Großen Kreisstadt. Am 11.11. begann - allerdings erst um 15 Uhr (man muss es ja nicht übertreiben mit den Elfern) - in der Reichsstraße die Faschingseröffnung der Initiative Fasching Donauwörth (IFD).

Der Zug der Gutgelaunten war weithin zu vernehmen in der Innenstadt, denn schließlich machten die Blechbläser der Alm Gugga aus Mönchsdeggingen kräftig Stimmung. Der bestens gelaunte Zug führte über die Reichsstraße zum Zeughaussturm. Um 15.11 Uhr wurde zunächst das allein regierende Teenieprinzenpaares der Session 2022/2023 - Prinzessin Lisa I. (Lisa Griechbaum) und Prinz Marwin II. (Marwin Wild) - verabschiedet. Im Anschluss wurden die Nachfolger präsentiert.

Die Donauwörther Prinzenpaare stehen fest

Mit Spannung wurde die Enthüllung des Kinderprinzenpaares 2023/2024 erwartet. Nun ist es offiziell: Prinzessin Lina I. (Lina Herreiner) und Prinz Magnus I. (Magnus Wenninger).

Auch bei den "Großen" stieg die Spannung. Prinzessin Sandrina von den helfenden Händen (Sandrina Rybka) und Prinz Jeremy von den elektrisierenden Plänen (Jeremy Lacher) führen heuer in Donauwörth durch die fünfte Jahreszeit.

Schlüsselübergabe durch OB Jürgen Sorré

Obliagtorisch folgte die Schlüsselübergabe durch Oberbürgermeister Jürgen Sorré. Es ist also offiziell: Nun regiert die Initiative Fasching Donauwörth in der fünften Jahreszeit über die Stadt Donauwörth. Das Vereinsmotto lautet 2023/2024: "Welcome to Las Vegas". Man mag gespannt sein, was alles dahinter stecken wird - denn dem Vernehmen nach soll es in der amerikanischen Glücksspielmetropole beispielsweise einige Veranstaltungshallen mehr geben als im nordschwäbischen Donauwörth. Und - wie kürzlich bekannt wurde - dürfte es noch etwas dauern, bis der sogenannte kleine Madison Square Garden in Riedlingen fertig gestellt ist. Las Vegas und Donauwörth - das könnte jedenfalls einiges an kreativen Verbindungen bei so mancher Büttenrede erwarten lassen.

Doch bis zu den großen Veranstaltungen bleibt ja durchaus noch etwas Zeit. Erst einmal ist Weihnachten und Besinnlichkeit angesagt in und um Donauwörth. Trotzdem sollte es am Samstag im Ried einen kleinen Vorgeschmack auf die Feierlichkeiten geben, und so schloss ein kleines Faschingstreiben am Fischerbrunnen die Eröffnung ab. (AZ)