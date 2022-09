Es wird gefeiert in Donauwörths Geheimtipp-Straße

Auch heuer findet in Donauwörth wieder das Sonnenstraßenfest statt. Was dabei alles geboten sein wird.

In der Donauwörther Sonnenstraße wird auch in diesem Jahr gefeiert: Am Samstag, 10. September, wird von 10 bis 22 Uhr in der Sonnenstraße mit Markt, Musik, kurzweiligem Kinderprogramm und kulinarischen Leckerbissen einiges geboten sein. "Erleben Sie eine der schönsten Straßen in der Donauwörther Innenstadt mal anders", heißt es denn auch in der offiziellen Mitteilung der City-Initiative Donauwörth (CID). Die Gewerbetreibenden präsentieren sich in der Straße zudem mit Dekorationsware und Schnäppchenstücken.

Highlight in der Donauwörther Sonnenstraße: Der "Mädelsflohmarkt"

Ein Highlight wird wieder der Mädelsflohmarkt sein. Wie im vergangenen Jahr bieten an extra dafür aufgestellten Pavillons die Ausstellerinnen von 10 bis 20 Uhr ihre gebrauchte Kleidung und die passenden Accessoires an. Sie freuen sich auf nette Gespräche. Die Vermögensberatung Donauwörth lädt derweil von 10 bis 16 Uhr zu Glücksrad und Tischkicker für Groß und Klein in ihr Büro ein.

In den gastronomischen Betrieben werden die Besucher unter anderem mit leckeren Burgern und vielem mehr, sowie Cocktails, Bier, Wein, Sekt und Softdrinks verwöhnt. Ebenso gibt es Kaffee und selbst gemachten Kuchen. Ebenfalls Herzhaftes und Süßes gibt es beispielsweise im Hinterhof des Stadtladens. Das ehrenamtliche Team lädt die Besucher ein, auf dem freien Kiesparkplatz hinter dem Stadtladen auf den dafür vorgesehenen Sitzmöglichkeiten Platz zu nehmen, um sich die Hausmannskost, Süßes und Getränke gut schmecken zu lassen.

Auch für Musik ist in der Sonnenstraße gesorgt

Das Duo Solemio, eine Kreation von Giampiero Lucchini, einem Italiener, und seinem Kompagnon David Bermudez, einem Mexikaner, unterhält von 12 bis 17 Uhr die Besucher mit einer Musikmischung aus Alt- und Neuzeit, Klassik und Folklore und mancher “Blödelei“, wie es seitens der CID heißt. Die beiden beherrschen ihre Blas- und Seiteninstrumente perfekt und können noch dazu den passenden Gesang liefern.

Zu späterer Stunde, ab 20 Uhr wird die Sambagruppe Uniao do Samba Pimento mit zehnköpfiger Besatzung die Besucher und Besucherinnen mit rhythmischen Trommelklängen voll und ganz in ihren Bann ziehen.

Projektleiterin Jutta Micello vom Mio Ambiente: „Da die Sonnenstraße bis 22 Uhr für den Verkehr gesperrt ist, können die Besucher in Ruhe bummeln und die tolle Stimmung und Atmosphäre beim Ausruhen auf einer der vielen Sitzgelegenheiten genießen. Wir freuen uns auf gutes Wetter und noch bessere Laune beim Sonnenstraßenfest.“

Wer Lust auf „Donauwörther Geschichte und G´schichten“ hat, dem bietet die Tourist-Info Führungen um 11 Uhr und um 14 Uhr an. Treffpunkt ist am Eingang der städtischen Tourist-Information. (AZ)