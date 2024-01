Essenslieferant flüchtet zu Fuß vor der Polizei

Die Beamten wollen in Donauwörth ein Auto für eine allgemeine Verkehrskontrolle anhalten. Da steigt der Fahrer aus und rennt weg.

Den Fahrer eines Lieferdienstautos wollte eine Streifenbesatzung der PI Donauwörth am Donnerstag nach 23 Uhr in der Berger Allee zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle anhalten. Der Mann stoppte daraufhin seinen Wagen auf der Straße und flüchtete zu Fuß. Wie die Beamten berichten, stellten sie den Fahrer noch in Tatortnähe.

Ein Abgleich der Kennzeichenschilder an dem Lieferauto ergab, dass diese für ein anderes Fahrzeug zugelassen waren. Das benutzte Auto war ohne Zulassung und Versicherung. Die Beamten zeigten den Fahrer wegen Verdachts auf Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch, Steuerhinterziehung sowie einen Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz an. Die Weiterfahrt mit dem Wagen wurde ebenfalls unterbunden. (AZ)