Exhibitionist belästigt Frau in Donauwörth

Ein junger Mann tritt in Donauwörth als Exhibitionist auf. Das Opfer liefert der Polizei eine Beschreibung des Täters.

Ein junger Mann hat am Donnerstag eine Frau in Donauwörth mit sexuellen Handlungen belästigt. Der Exhibitionist trat der Polizei zufolge kurz vor 8 Uhr auf der Riedinsel an der Kleinen Wörnitz auf. Der Unbekannte drehte sich zu der 39-Jährigen um, zeigte dieser sein Glied und führte Onanierbewegungen durch. Das Opfer schaute weg, lief weiter und verständigte die Polizei.

So sah der Exhibitionist in Donauwörth aus

Die war wenig später vor Ort, konnte den Exhibitionisten aber nicht mehr antreffen. Er wird so beschrieben: etwa 1,75 Meter groß, circa 25 Jahre alt, schlank, südländisches Erscheinungsbild. Der Mann trug eine schwarze Cargohose und einen Kapuzenpullover. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)