Exhibitionist im Schuhgeschäft in Donauwörth

Eigentlich wollte eine Frau in der Donau-Meile Schuhe kaufen. Doch stattdessen wurde sie von einem Exhibitionisten belästigt.

In einem Schuhladen in Donauwörth hat ein Exhibitionist eine Frau belästigt. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, passierte der Zwischenfall am Mittwochvormittag in der Donau-Meile. Der unbekannte Mann hatte sich schon einige Zeit im hinteren Bereich des Ladens herumgetrieben, als er gegen 10 Uhr begann, an seinem inzwischen freigelegten Geschlechtsteil zu hantieren. Dabei suchte er wohl gezielt Blickkontakt zu einer 25-jährigen Frau, die sich ebenfalls im Geschäft aufhielt.

Frau geht gezielt auf Exhibitionisten zu – der flüchtet

Die reagierte allerdings anders als von dem Mann vermutlich erwartet, denn sie ging gezielt auf ihn zu. Daraufhin flüchtete der Unbekannte in hohem Tempo. Er wird folgendermaßen beschrieben: Der Mann ist etwa 166 Zentimeter groß, etwa 23 Jahre alt, kräftig, trug ein Basketball-Cap, blaue Schuhe, einen Pulli sowie eine kurze Hose und führte eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts auf ein Sexualdelikt wurde bei der PI Donauwörth aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)

