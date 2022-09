Exhibitionist lauert seit Wochen Frauen in Donauwörth auf

Im Schuhgeschäft oder auch auf offener Straße: Ein 21-Jähriger belästigt seit geraumer Zeit Passantinnen in Donauwörth. Dank eines Opfers kann er gefasst werden.

Seit Wochen ist in Donauwörth ein Exhibitionist unterwegs, der sich an diversen öffentlichen Punkten im Stadtgebiet vor Frauen entblößt und an seinem Penis manipuliert. Dabei sucht er gezielt den Blickkontakt zu Fragen. Nach dem jüngsten Fall wurde der 21-Jährige geschnappt. Doch seine Begegnung mit der Polizei scheint ihn nicht von seinem Tun abzuhalten.

Der junge Mann wurde von der Polizei gefasst, nachdem ihn ein Opfer an einer Bushaltestelle wiedererkannt hatte. Die 23-Jährige aus Donauwörth war am Mittwochvormittag zu Fuß auf dem hölzernen Wörnitzsteg in Richtung Kaufland unterwegs, als ihr der junge Mann mit Baseballkappe entgegenkam. Er öffnete vor ihr seine Hose und begann an seinem entblößten Penis herumzuspielen. Als die 23-Jährige zügig weiterging, spielte der Mann fortlaufend an seinem Geschlechtsteil herum und suchte gezielt Augenkontakt zu der Frau.

Polizei schnappt Exhibitionisten in Donauwörth dank Zeugenaussage eines Opfers

Die informierte per Handy die Polizei. Doch die Suche nach dem Täter blieb erfolglos – zunächst. Denn am Donnerstagvormittag erkannte die 23-Jährige den Exhibitionisten vor der Donau-Meile wieder. Der Mann, der erneut sein blaues Käppi getragen hat, hatte die Hände wieder auffällig in seiner Hose. Eine Streifenbesatzung nahm den 21-Jährigen nur wenige Minuten später fest.

Der Tatverdächtige räumte die Vorwürfe ein. Und nicht nur den jüngsten Fall gestand der Donauwörther, sondern noch zahlreiche mehr. So hatte er auch Ende August in einem Schuhgeschäft eine 25-Jährige auf die gleiche Art belästigt. Die ging den Mann frontal an und er flüchtete. Ende Juli hatte eine 39-Jährige Anzeige bei der Polizei erstattet, weil ein Unbekannter sie im Ried mit offener Hose und eindeutigen Handbewegungen konfrontiert hatte. Auch diese Tat hat der jetzt ermittelte Täter zugegeben.

Täter räumt mehr Fälle ein, als der Polizei bisher bekannt sind

Zudem räumte der Donauwörther zahlreiche weitere Fälle von Manipulationen an seinem Penis bei heruntergelassener Hose vor Frauen im Stadtbereich Donauwörth ein. So unter anderem jeweils – zum Teil mehrfach – in der Donau-Meile, in einem Supermarkt sowie einem Drogeriemarkt in der Dillinger Straße, am Spielplatz hinter dem Kaufland, in der Spitalgasse, am Wörnitzweg neben der Hindenburgstraße und im Rieder Tor. Jetzt wird gegen den Mann wegen Verdacht auf ein Sexualdelikt ermittelt. Davon lässt er sich aber anscheinend nicht beeindrucken. Auch nach seiner Vernehmung bei der Donauwörther Polizei scheint er weiter Frauen nachzustellen.

Die bisher bekannten Taten liegen laut Polizei Donauwörth alle in den vergangenen sechs Wochen. Hier sind aber bisher keine Anzeigen von betroffenen Frauen eingegangen. Wer belästigt worden ist, das aber bisher nicht bei der Dienststelle gemeldet hat, wird daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (mit pm)