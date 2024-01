Exhibitionist onaniert im Auto mitten in Donauwörth

Drei Jugendliche wurden Zeuginnen des Vorfalls. Der Mann bestreitet die Tat.

Ein 30-jähriger Exhibitionist fiel am Montagmittag durch sexuelle Handlungen in Donauwörth auf. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann gegen 13 Uhr mit seinem grauen Pkw dreimal durch die Mangoldstraße neben dem Tanzhaus, wo sich auf der erhöhten Plattform drei Mädchen im Alter von 15, 16 und 17 Jahren aufhielten. Er fuhr sehr langsam an den Jugendlichen vorbei, sodass diese deutlich erkennen konnten, dass der Mann hinter dem Steuer an seinem entblößten Glied onanierte. Eine alarmierte Streife der PI Donauwörth stoppte den 30-Jährigen wenig später im Stadtgebiet. Er bestritt die Tat. Die Beamten stellten Küchenpapier im Fahrzeuginneren sicher und stellten Strafanzeige gegen den 30-Jährigen wegen Verdachts auf exhibitionistische Handlungen sowie Erregung öffentlichen Ärgernisses. Etwaige weitere Geschädigte beziehungsweise Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)