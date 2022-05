Exklusiv und einzigartig: Luxusimmobilien rund um Donauwörth

Plus Ein Einfamilienhaus für über eine Million Euro? In Donauwörth und Umgebung keine Seltenheit mehr. Welche Objekte es derzeit gibt und wer die Käufer sind.

Fast schlicht kommt es daher, das frei stehende Einfamilienhaus in Fünfstetten. Geradlinige Architektur mit großen, bodentiefen Fenstern, Doppelgarage und ein traumhafter Ausblick über das freie Feld. Wer möchte nicht "individuell und exklusiv" und mit "großzügigem Raumgefühl" wohnen? Angesichts der nach wie vor hohen Nachfrage am Eigenheim hat das Einfamilienhaus sicher schon viele interessierte Blicke auf sich gezogen. Doch selbst der Panorama-Kamin kann nicht vom Preis ablenken: 1,1 Millionen Euro.