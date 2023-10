Donauwörth

Metzgerei Schlecht in Donauwörth schließt früher als geplant

Die Metzgerei Schlecht in der Donauwörther Reichsstraße schließt früher als es zunächst angedacht war.

Plus Die Donauwörther Filiale des Nördlinger Fleischerei-Unternehmens macht bereits am Samstag zu. Es könnte eine Nachfolge geben. Was bis jetzt bekannt ist.

Für Stefanie Mayr-Schlecht ist es nicht leicht, über die Schließung der Donauwörther Filiale der traditionsreichen Nördlinger Metzgerei zu sprechen. Ganz klar: Es hängen auch Emotionen dran - "es ist sehr viel Wehmut dabei, natürlich", sagt die Schwester des Geschäftsführers Robert Paul Schlecht. Kürzlich hat dieser schweren Herzens beschlossen, den Laden in der Reichsstraße zu schließen. Die Rede war, wie berichtet, von einem bis dato offenen Zeitpunkt im kommenden Jahr. Nun ist klar: Bereits am kommenden Samstag ist Schluss.

Mayr-Schlecht erklärt, dass es keine andere Möglichkeit gebe, als jetzt schon zuzusperren. Der Grund ist der Gleiche wie jener, weswegen die Metzgereifiliale überhaupt schließen muss: Fachkräftemangel. "Unser Personal ist früher als gedacht abgewandert", erklärt Mayr-Schlecht. Sie habe allerdings vollstes Verständnis dafür, dass die Donauwörther Angestellten sich frühzeitig nach neuen Jobs umgesehen hätten - und auch sogleich Anstellungen andernorts gefunden hätten. "Das ist natürlich okay. Wir müssen die Angestellten dann gehen lassen in dieser Situation, wenn sie etwas gefunden haben - alles andere wäre ja irgendwie unmenschlich."

