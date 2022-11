Fahranfänger ist mit 0,4 Promille am Steuer unterwegs – das hat Folgen

Ein 20-Jähriger hat es mit der 0,0 Promille-Grenze nicht genau genommen. Jetzt muss er die Konsequenzen tragen.

Im Donauwörther Stadtteil Berg fiel am Dienstagmorgen ein alkoholisierter Fahranfänger der Polizei auf. Für Fahranfänger und unter 21-Jährige gilt seit 2007 eine strikte Alkoholgrenze von 0,0 Promille, auch wenn die Probezeit bereits abgelaufen ist. Gegen 7.15 Uhr stellten die Beamten der VPI bei einer Kontrolle in der Nürnberger Straße fest, dass es ein 20-jähriger Fahranfänger aus einer Juragemeinde damit nicht so genau nahm.

Nachdem sie eine Alkoholfahne wahrgenommen hatten, ergab ein Test vor Ort einen Alkoholwert von 0,4 Promille. Die Folge waren eine Unterbindung der Weiterfahrt sowie eine Anzeige, die unter anderem ein Bußgeld von mindestens 250 Euro plus Gebühren und Auslagen sowie einen Punkt im Fahreignungsregister nach sich ziehen wird. (AZ)

