Fahrer aus Estland hat falsche Papiere und keinen Führerschein

Bei einer Kontrolle ging der Polizei Donauwörth ein Verkehrssünder ins Netz. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren.

Ein 27-jähriger Autofahrer aus Estland geriet am Mittwoch gegen 17.40 Uhr in eine allgemeine Verkehrskontrolle in Donauwörth. Dabei stellte sich heraus, dass der 27-jährige Fahrer nicht nur unter Aliaspersonalien unterwegs war, sondern darüber hinaus auch keinerlei Fahrerlaubnis für den Pkw besaß. Die Polizisten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. (AZ)

