Fahrer eines Transporters wird bei Unfall schwer verletzt

Sein Auto wickelte sich um einen Baum, weil er versucht hatte, auszuweichen. Die Polizei sucht dringend Zeugen des Hergangs.

Am Montagmorgen gegen 9.15 Uhr wollte ein 30-jähriger Kleintransporterfahrer auf der Verbindungsstraße zwischen den Donauwörther Ortsteilen Berg und Wörnitzstein, Höhe Osterweiler, einen Lkw sowie zwei dahinter fahrende Autos überholen. Als der 30-Jährige auf Höhe des hinteren Pkw war, scherte dieser seinerseits nach links aus. Wie die Polizei meldet, konnte der Mann einen Frontalzusammenstoß nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichen nach links vermeiden. Hierdurch kam der Transporter von der Fahrbahn ab und schleuderte gegen ein zirka 30 Zentimeter dicken Baumstamm, der durch die Wucht des Aufpralls entwurzelt wurde. Am Transporter entstand Totalschaden in Höhe von rund 17.000 Euro. Der 30-jährige Fahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Der bislang unbekannte Autofahrer überholte anschließend die gesamte Kolonne und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Donauwörth sucht nun dringend den überholte Lkw-Fahrer beziehungsweise weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht sowie fahrlässiger Körperverletzung wurde aufgenommen. (AZ)