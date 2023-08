Fahrer mit Laserpointer geblendet

In der Donauwörther Parkstadt wurde ein junger Autofahrer mit einem Laserpointer geblendet. Die Blendung war so stark, dass der Mann die Orientierung verlor.

Ein 19-jähriger Fahrer ist am Samstag mit seinem Auto die Parkstraße in der Donauwörther Parkstadt entlang gefahren - er wurde hierbei, wie die Polizeiinspektion Donauwörth mitteilt, auf Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 30 von einer bislang unbekannten Person mit einem grünen Laserpointer frontal in das Gesicht geblendet.

Die Polizei Donauwörth sucht nach Zeugen

Die Blendwirkung war laut Polizei derart stark, dass der Fahrzeugführer kurzzeitig orientierungslos war und sein Auto anhalten musste. Das Auge des Geschädigten war im Anschluss gereizt. Seitens der Polizei wurden entsprechende strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet, dass sich sowohl Zeugen der Tat, als auch mögliche weitere Geschädigte telefonisch unter der Rufnummer 0906/706670 melden. (AZ)

