Fahrer unter Drogeneinfluss liefert Essen in Donauwörth aus

Ein Essenslieferant in Donauwörth hat Drogen konsumiert. Warum die Polizei den Mann überhaupt erwischt hat.

Im offenbar berauschten Zustand hat ein junger Mann in Donauwörth Essen ausgeliefert. Der 26-Jährige fiel am Montagabend einer Polizeistreife in der Friedrich-Ebert-Straße auf, weil an seinem Auto das vordere Kennzeichen fehlte. Der Fahrer tischte den Beamten, die nach dem Grund fragten, eine abenteuerliche Geschichte auf: Das Nummernschild sei wohl in der überschwemmten Bahnunterführung in der Dillinger Straße verloren gegangen. Die war jedoch gar nicht überflutet. Die Polizisten hakten nach - und der Donauwörther räumte ein, zwei Joints geraucht zu haben. Folglich stand er offenbar unter dem Einfluss von Rauschgift.

Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Anhand dieser wird die Betäubungsmittelkonzentration festgestellt. Vom Ergebnis hängen die weiteren Maßnahmen ab. Eine Anzeige wegen des Verdachts auf Fahren unter Drogeneinfluss hat der 26-Jährige schon am Hals. (AZ)