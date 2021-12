Fahrer wegen Jacke abgelenkt: Auto kracht gegen Schneeräumer

In Donauwörth ist ein Auto gegen ein Schneeräumfahrzeug gekracht. Der Pkw-Fahrer war in dem Moment durch eine heruntergefallene Jacke abgelenkt.

In Donauwörth hat es am Donnerstag um 14.10 Uhr einen Unfall der eher ungewöhnlichen Art gegeben. Nach Auskunft der Polizei war ein 41-jähriger Autofahrer aus dem Raum Höchstädt auf dem Mühlgrabenweg neben der Wörnitz unterwegs. Während der Fahrt fiel eine Jacke in den Fußraum, was den Mann den eigenen Angaben zufolge ablenkte. Die Folge: Der Wagen krachte in einen stehenden Scheeräumer der Stadt Donauwörth. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich, so die Beamten. Der 41-Jährige blieb unverletzt.