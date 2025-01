Fahrerin rangiert auf Gehweg und baut Unfall

Am Montagvormittag kurz vor 10 Uhr wollte eine 39-jährige Autofahrerin in eine Längsparkfläche neben der Fahrbahn rangieren. Dabei benutzte sie den Gehweg und touchierte dort mit der vorderen linken Seite den geparkten Wagen einer 57-Jährigen, die in ihrem Fahrzeug wartete. Der Unfall passierte in Donauwörth, wie die Polizei mitteilt. Beide Frauen blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von zirka 4000 Euro. Die 39-Jährige wurde vor Ort mit 35 Euro verwarnt. (AZ)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis