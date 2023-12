Fahrgäste müssen in Donauwörth mehr fürs Stadtbus-Ticket zahlen

Die Stadt Donauwörth teilt mit, wie hoch die Preise ab dem 1. Januar sind. Für Inhaber des Deutschlandtickets gibt es gute Nachrichten.

Ab dem kommenden Jahr wird es teurer, mit dem Donauwörther Stadtbus zu fahren. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Der Stadtbus sei im Jahr 2011 eingeführt und 2019 erweitert worden, die Fahrpreise stammten noch aus dem Jahr 2016. In der Pressemitteilung heißt es: "Aufgrund einer erheblichen Steigerung der Betriebskosten in den letzten acht Jahren wird es zum 1. Januar 2024 nun eine Anpassung der Tarife geben. Ein Donauwörther Einzelticket beispielsweise wird dadurch um zehn Cent teurer."

Wer auf das Auto in der Donauwörther Innenstadt und den umliegenden Stadtteilen verzichten möchte, für den sei der Stadtbus ein attraktives Angebot, das wesentlich zur Verkehrswende beitragen solle. Doch auch dieses Angebot bleibe von Preissteigerungen bei Energie und Personal über die vergangenen Jahre nicht verschont, so die Mitteilung. Im Oktober habe sich der Stadtrat intensiv mit der Tarifgestaltung für den Donauwörther Stadtbus befasst.

Einzelfahrt mit dem Donauwörther Stadtbus kostet künftig 1,50 Euro

Um das Angebot weiterhin im aktuellen Umfang aufrechterhalten zu können, müssten die gestiegenen Kosten auf der einen Seite zumindest teilweise auf die Fahrgäste umgelegt werden. Auf der anderen Seite sollten die Preise aber auch weiterhin attraktiv bleiben. Nach intensiven Beratungen sei eine moderate Steigerung der Fahrpreise ab 1. Januar 2024 beschlossen worden, die sich an den Werten des Statistischen Bundesamts orientieren.

Der Preis für eine Einzelfahrt von Erwachsenen steigt laut Pressemitteilung ab Januar von 1,40 Euro auf 1,50 Euro in der Tarifzone Donauwörth/1, die Einzelfahrt für ein Kind von 90 Cent auf einen Euro. Auch die Preise der Abo-Fahrkarten wurden moderat angepasst. Die Tariftabelle, die ab 1. Januar 2024 gilt, ist auf der Website der Stadt Donauwörth herunterzuladen: www.donauwoerth.de/stadtbus-tarife (unter „Weitere Downloads“). Familien werden weiterhin von der Stadt unterstützt: Für jeden Haushalt, in dem ein minderjähriges Kind lebt, das ein Bürgerticket bezieht, gewährt die Stadt Donauwörth einen Zuschuss in Höhe von 18,80 Euro monatlich. Zudem kann das Deutschlandticket weiterhin ohne Einschränkungen genutzt werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch