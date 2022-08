Fahrgast ohne Maske in Zug bedroht Mitarbeiter der Bahn

Ein Fahrgast trägt im Zug zwischen Meitingen und Donauwörth keine Maske. Als ihn das Personal darauf hinweist, wird der Mann sofort aggressiv.

Ein Fahrgast in einem Zug zwischen Meitingen und Donauwörth hat sich äußerst aggressiv verhalten und nun ein Strafverfahren am Hals. Der 47-Jährige fiel einem Bahnmitarbeiter auf, weil er in dem Regionalexpress die wegen der Corona-Pandemie vorgeschriebene Mund-/Nasen-Maske nicht trug. Laut Polizei reagierte der wohnsitzlose Mann sofort beleidigend. Zudem bedrohte er den 55-Jährigen unter anderem mit den Worten: "Halt dein Maul, sonst schlage ich dich zusammen." Der Mitarbeiter verständigte die Polizei. Eine Streife der örtlichen Inspektion "empfing" den 47-Jährigen am Bahnhof in Donauwörth, nahm ihn mit zur Dienststelle und informierte die zuständige Bundespolizei. (AZ)