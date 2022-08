Fahrrad am Donauwörther Bahnhof gestohlen

Ein Dieb hat in Donauwörth einer Schülerin das Rad gestohlen. Dieses ist auffällig lackiert.

Eine unbekannte Person hat am Donauwörther Bahnhof das Fahrrad einer Schülerin gestohlen. Nach Auskunft der Polizei geschah dies in der Zeit zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 23.30 Uhr. Der Täter durchtrennte das Kettenschloss an dem Trekkingrad wohl mit einem Bolzenschneider. Das Rad ist auffällig blau und orangefarben lackiert und hat einen Wert von etwa 850 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise unter Telefon. 0906/706670. (AZ)