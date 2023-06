Fahrrad am Donauwörther Freibad gestohlen

Eine Frau stellt ihr Rad unversperrt ab. Als sie zurückkommt, ist es weg. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat ein Fahrrad vor dem Eingang des Freibades am Schellenberg in der Sternschanzenstraße gestohlen. Das gehört einer 37-jährige Donauwörtherin, die laut Polizeibericht am Mittwochnachmittag Strafanzeige gegen Unbekannt erstattete. Die Frau stellte ihr grau-orangefarbenes Cityrad der Marke X-Fact, Typ Flash 26, unversperrt ab. Der Sachschaden liegt bei geschätzten 300 Euro. Die Beamten nahmen ein Ermittlungsverfahren auf.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)