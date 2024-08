Fahrrad-Demo für mehr Sicherheit in Donauwörth

Welchen besonderen Gefahren sind Radfahrer im täglichen Straßenverkehr ausgesetzt? Wo gibt es kritische Punkte auf einer Route durch Donauwörth? Welche Tipps hat die Polizei dazu? - Es geht um mehr Sicherheit für Zweiradfahrer, wenn am Sonntag, 15. September, der ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub) Donau-Ries erneut zu einer Fahrrad-Tour der besonderen Art nach Donauwörth einlädt. Es ist eine Demo, die Signalwirkung - an die Teilnehmer, aber auch an die Autofahrer haben soll.

„Noch sind Ferien, aber die Zeit fliegt – und in wenigen Wochen sind unsere Kinder wieder früh morgens mit dem Rad auf ihrem Schulweg. Speziell für die Grundschüler ist das eine große Herausforderung,“ erläutert Steffen Reddel, Vorsitzender des ADFC Donau-Ries, die Aktion. Deshalb sei es besonders wichtig, die anderen Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren und damit für mehr Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr zu sorgen.

Start ist an der Gebrüder-Röls-Schule in Riedlingen

„Nicht nur Kinder sind eingeladen mitzuradeln,“ so Reddel weiter. Auch Eltern, Großeltern, Freunde und Bekannte können sich für deren Sicherheit einzusetzen. „Merken Sie sich den Termin 15. September vor und seien Sie dabei,“ appelliert Reddel. Die Demo startet unter Polizeibegleitung um 14 Uhr an der Gebrüder-Röls-Schule in Riedlingen und führt zum TKSV (Türkischer Kultur- und SportVerein) an der Augsburger Straße. Dort warten auf die Teilnehmer viele Spiele und Überraschungen. Weitere Informationen unter www.touren-termine.adfc.de. (AZ)