Fahrrad-Demo in Donauwörth will für mehr Sicherheit sensibilisieren

Der ADFC hatte zur Aktion eingeladen, die von Riedlingen ins Ried führte. Worauf es dem Verein und den Teilnehmern ankommt.

Demonstrierende Radfahrerinnen und -fahrer, wie auch Kinder auf ihren Drahteseln machten am Samstag in Donauwörth augenfällig darauf aufmerksam, welchen Gefahren sie im täglichen Straßenverkehr ausgesetzt sind. Eskortiert von Polizeiautos war die rund 50 Teilnehmer starke Gruppe unterwegs von Riedlingen ins Ried. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hatte zu dieser Aktion aufgerufen. Er wollte als Partner der Aktion "Autofrei zu Kita und Schule" für mehr Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr sensibilisieren.

Los ging diese besondere "Radtour" an der Gebrüder-Röls-Schule in Riedlingen. Die Route verlief über Küsterfeldstraße und Dillinger Straße ins Ried. Für die Sicherheit sorgten Polizistinnen und Polizisten, die auch die Straßen für die Fahrrad-Demo sperrten. Damit waren ausnahmsweise auch einmal die üblichen Verkehrsregeln für einen Moment außer Kraft gesetzt. Aaron und Lino waren mit ihren Großeltern gekommen und genossen es, einmal über die rote Ampel zu fahren. „Schließlich fuhr ein Polizeiauto vor uns und das andere sicherte die Straße ab,“ so Lino begeistert.

Für Christine und Petra, beide aus Donauwörth, war der Höhepunkt der Veranstaltung die Fahrt durch die Dillinger Straße. „Hier ist die Verkehrsführung sehr unübersichtlich. Ich weiß eigentlich nie, wie ich mich richtig verhalte,“ erklärte Petra. „Mit dem Pulk durchzuradeln, vorne und hinten ein Polizeiauto, und einfach auf nichts achten zu müssen, war ein super Erlebnis.“ Beide fragten sich, wann wohl eine erste Fahrradstraße in Donauwörth eingerichtet würde.

Schulwege sind einfach nicht kindersicher

Elfriede aus Wörnitzstein fährt oft Touren mit dem ADFC. Sie hat Enkel im Schulalter und begrüßt die Aktion aus vollem Herzen. „Ich kann wirklich nicht nachvollziehen, warum nicht mehr getan wird, damit die Kinder einen sicheren Schulweg haben,“ sagt sie. Dabei sei es gleich, ob die Kinder mit dem Rad, dem Roller oder zu Fuß unterwegs seien. Oft würden die Eltern ihre Söhne und Töchter mit dem Auto bringen, weil die Schulwege einfach nicht kindersicher seien.

Insgesamt waren der ADFC Donau-Ries mit seiner Veranstaltung zufrieden. „Wir waren heuer mehr Teilnehmer als 2022 und die Strecke war gut doppelt so lang,“ so Vorsitzender Steffen Reddel. Er bedankte sich bei der Polizei für die ausgezeichnete Organisation und bei allen, die zum Gelingen und zur Sicherheit der Veranstaltung beigetragen hatten. Für die Zukunft gäbe es noch Luft nach oben.

Lesen Sie dazu auch

„Wir wünschen uns natürlich noch mehr Teilnehmer, auch und vor allem aus der Politik. Eva Lettenbauer, Albert Riedelsheimer und Johannes Thum haben es sich nicht nehmen lassen, mit uns mitzuradeln“. Die Regierung habe ein eigenes Radgesetz eingebracht, das inzwischen verabschiedet ist. „Unser Landkreis tut viel für gute Verkehrswege. Es passiert also viel zugunsten des Radverkehrs. Aber ganz konkret gibt es überall noch viel zu verbessern,“ so Reddel abschließend. „Erst wenn jedes Kind sicher zur Schule und wieder heim kommt, sind wir alle unserer gemeinsamen Verantwortung gerecht geworden.“ (AZ)