Fahrrad-Dieb schlägt an Stauferhalle in Donauwörth zu

Ein Unbekannter hat in Donauwörth das Mountainbike eines 15-Jährigen gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat am Samstagabend im Bereich der Sporthalle im Stauferpark in Donauwörth ein Fahrrad gestohlen. Wie die Polizei berichtet, stellte der Besitzer, 15, sein schwarzes Mountainbike der Marke Cube während einer Veranstaltung an einem Fahrradständer ab und sicherte das Rad mit einem Zahlenschloss. Dies knackte der Dieb offenbar in der Zeit zwischen 17.15 Uhr und Mitternacht. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)