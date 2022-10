Fahrrad samt Kinderanhänger in Donauwörth gestohlen

Ein Unbekannter hat in Donauwörth das Rad einer 34-Jährigen samt Kinderanhänger gestohlen.

In Donauwörth hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 16.55 und 17.35 Uhr ein Fahrrad samt Kinderanhänger gestohlen. Eine 34-jährige Donauwörtherin stellte ihr rotes Retro-Damenrad samt Kinderanhänger am Bärenberg ab. Eine unbekannte Person stahl das unversperrte Zweiradgespann und fuhr mit diesem davon. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 700 Euro. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

