Fahrrad von Grundstück in Berg gestohlen

Ein dreister Fahrraddieb hat am Freitag in Berg zugeschlagen. Er stahl ein Mountainbike direkt von einem Grundstück und vor den Augen der jungen Besitzerin.

Ein Fahrraddiebstahl der besonders dreisten Art hat sich am Freitag zur späten Mittagszeit im Donauwörther Stadtteil Berg ereignet. Eine 16-Jährige bemerkte, wie ein ihr unbekannter Mann vor ihrem Haus auffällig auf und ablief. Die unbekannte Person betrat dann das Grundstück und lief zielstrebig zu dem im Garten abgestellten Mountainbike. Er stieg laut Polizei dann auf und fuhr damit in unbekannte Richtung davon.

Herren-Mountainbike im Wert von 870 Euro gestohlen

Die Geschädigte war von dem Vorfall zunächst so schockiert, dass sie erst Handyaufnahmen machen konnte, als die Person schon davonfuhr. Dann informierte sie die Polizei. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Herren-Mountainbike der Marke Centurion in den Farben schwarz und grün. Besonders auffallend sind die ausgetauschten Bremsschläuche in gelb. Das Rad hat einen Wert von rund 870 Euro. Am Tatort konnten Spuren vom Täter gesichert werden. Das Rad wurde zur Fahndung ausgeschrieben. (AZ)