Fahrrad vor Realschule in Donauwörth gestohlen

Vor einer Realschule in Donauwörth ist am Donnerstag ein Fahrrad gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Freitag ist vor einer Realschule in Donauwörth ein Mountainbike gestohlen worden. Das hochwertige schwarze Fahrrad der Marke Bulls, Typ Sharptail Street 3, wurde von einem 15-jährigen Schüler am Fahrradstellplatz einer Realschule in der Neudegger Allee abgestellt.

Hochwertiges Mountainbike: Polizei sucht nach Zeugen des Diebstahls

Der Wert des Mountainbikes liegt bei rund 630 Euro. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Donauwörth unter Telefon 0906/706670 in Verbindung zu setzen. (AZ)