Fahrradbesitzer ertappen Dieb in Donauwörth auf frischer Tat

Zwei Männer sind in Donauwörth erwischt worden, als sie Elektrofahrräder stehlen wollten.

Zwei junge Männer haben in Donauwörth einen 38-Jährigen erwischt, der gerade dabei war, ihre Elektrofahrräder zu stehlen. Dies geschah in der Dietrichstraße. Dort hielten sich die Fahrradbesitzer am Donnerstagabend bei einem Bekannten auf. Ihre E-Räder hatten sie mit einem Kettenschloss mit Zahlencode vor dem Gebäude gesichert. Als die beiden jungen Männer gegen 23.30 Uhr die Wohnung verließen, staunten sie laut Polizei nicht schlecht: Der 38-Jährige war gerade damit beschäftigt, mit einer Flex die Kette zu durchtrennen. Die Besitzer hielten den Täter, den sie von der Arbeit her kennen, bis zum Eintreffen der Gesetzeshüter fest. Gegenüber den Beamten gab der 38-Jährige an, die Flex gestohlen zu haben. Er muss sich jetzt wegen Diebstahls und versuchten Diebstahls verantworten. (AZ)