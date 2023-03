Fahrraddieb nimmt in Donauwörth das unversperrte Rad eines Rentners mit

Der Diebstahl am Donauwörther Bahnhof ereignete sich wohl schon im Februar. Wer kann Hinweise geben?

Ein 74-jähriger Rentner aus Rain wurde Opfer eines Fahrraddiebstahls. Wie die Polizei mitteilt, entwendete eine unbekannte Person an der Abstellanlage vor dem Donauwörther Bahnhof das unversperrte Rad des Mannes. Es handelt sich um ein Damenrad in den Farben Blau und Silber. Der Zeitwert beläuft sich auf rund 100 Euro. Eine Rahmennummer ist nicht bekannt. Die Tat ereignete sich den Angaben des Mannes zufolge bereits im Februar. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

