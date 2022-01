Fahrraddiebstahl vor der Ludwig-Auer-Schule in Donauwörth

Das Fahrrad eines Schülers wurde am Freitag vor der Ludwig-Auer-Schule in Donauwörth gestohlen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Am Freitag ist das Fahrrad eines Schülers in Donauwörth gestohlen worden. Das teilt die Polizei mit. Ein Schüler der Ludwig-Auer-Mittelschule fuhr gegen 7.30 Uhr zur Schule und stellte sein Rad am dortigen Fahrradabstellplatz ab. Als er gegen 13 Uhr wieder nach Hause radeln wollte, bemerkte er den Diebstahl seines Fahrrads. Hierbei handelte es sich den Beamten zufolge um ein dunkles Trekkingrad mit neonfarbenem Streifen. Wer Angaben zur Tat oder zum Verbleib des Fahrrades machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefon 0906/70667-11 in Verbindung zu setzen. (dz)