Fahrradfahrer kommt nach Sturz schwer verletzt ins Krankenhaus

Der 48-Jährige wollte seine Schirmmütze festhalten. Dabei geriet er ins Schlingern und stürzte auf die Fahrbahn.

Nach dem tödlichen Fahrradunfall in der vergangenen Woche hat sich nun erneut ein Radler schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, passierte das Unglück am Pfingstsonntag kurz nach 18 Uhr. Um diese Zeit war ein 48-Jähriger in Riedlingen in der Kaiser-Karl-Straße unterwegs, als er mit seinem Mountainbike auf der teils abschüssigen Straße ins Schlingern geriet, da seine Schirmmütze wegen des Fahrtwindes drohte davonzufliegen und er sie festhalten wollte.

Der Mann verlor die Kontrolle, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Er musste mit etlichen Schürfwunden und Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Einen Fahrradhelm hatte er nicht getragen. (AZ)