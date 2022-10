Fahrradklau am Donauwörther Bahnhof häuft sich

Erneut ist ein teures Mountainbike am Donauwörther Bahnhof geklaut worden. Was die Polizei Donauwörth den Radbesitzern jetzt unbedingt rät.

Einem 20-jähriger Donauwörther ist im Zeitraum von vergangenem Donnerstag bis Freitag am Bahnhof Donauwörth sein hochwertiges Mountainbike der Marke Cube geklaut worden. Das Fahrrad war laut dem Donauwörth am Fahrradabstellplatz in der Eduard-Rüber-Straße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Auch dieses ließ der Täter mitgehen. Der Wert des Fahrrades wird etwa auf 500 Euro geschätzt.

Am Bahnhof wurden laut Polizei Donauwörth in den vergangenen Wochen immer wieder zu Fahrräder gestohlen, weshalb die Bundespolizei Augsburg und die Polizei Donauwörth nun häufig dort Streife laufen. Fahrradbesitzern wird unbedingt geraten, die Identifikationsnummer des Fahrrades aufzubewahren oder sich zu notieren. So besteht für die Polizei zumindest die Möglichkeit, das Fahrrad zur Fahndung auszuschreiben. Immer wieder können entwendete Fahrräder bei Kontrollen sichergestellt werden. Das funktioniert jedoch nur, wenn eine Rahmennummer bekannt ist. (AZ)

