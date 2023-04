Fahrradklima-Test: Ergebnisse für Donauwörth "eine Katastrophe"

Radfahrer aus Donauwörth stellen der Stadt beim Klimatest des ADFC ein schlechtes Zeugnis aus. Bayernweit auf Platz 75 von 100.

Wie zufrieden sind die Radler und Radlerinnen in der Region? Das fragt alle zwei Jahre der Fahrradclub ADFC Deutschland. Seit Montag gibt es auch für die Region Ergebnisse, genauer gesagt für Donauwörth. „Das Testergebnis selbst ist aber eine Katastrophe und spiegelt die Situation, wie wir sie alle kennen,“ sagt der regionale Vorsitzende des ADFC, Steffen Reddel. „Es wird Zeit, dass die politisch Verantwortlichen in allen Parteien und in allen Städten und Gemeinden sich mehr mit dem Thema Radfahren auseinandersetzen und in ihrem Verantwortungsbereich bessere Bedingungen schaffen. Speziell für Donauwörth gilt es, endlich die immer noch offene Stelle des Radverkehrsbeauftragten zu besetzen,“ sagt Reddel.

85 Personen aus Donauwörth haben sich an der Umfrage beteiligt und damit die Mindestzahl von 50 überschritten. Rund vier Fünftel (78 Prozent) der Radfahrenden geben an, dass sie auf Radwegen und Radfahrstreifen nicht sicher fahren können. Fast ebenso viele fühlen sich beim Fahren im Mischverkehr mit Autos behindert und bedrängt. 74 Prozent der Befragten berichten, dass es häufig zu Konflikten zwischen Auto- und Radfahrer kommt. Dass sie als Verkehrsteilnehmende nicht akzeptiert werden, sagen mehr als zwei Drittel (68 Prozent) der Radfahrenden in Donauwörth.

An Baustellen müssen Radfahrer in Donauwörth absteigen.

Radfahrerende werden an Baustellen in Donauwörth meistens zum Absteigen und Schieben gezwungen. Das sagen 74 Prozent. Mit den Wegen für den Radverkehr ist ein Großteil der befragten Donauwörther Radfahrer unzufrieden: 81 Prozent wünschen sich breitere Radwege. Laut 58 Prozent ist die Oberfläche der Wege oft holprig oder befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand. Problematisch empfinden die Radler auch die Mitnahme von Rädern im ÖPNV. Dass die Stadt das Falschparken von Autos auf Radwegen großzügig duldet, sagen 59 Prozent der Befragten. Die Ampelschaltungen sind laut 68 Prozent nicht gut auf Radfahrende abgestimmt. Positiv wird bewertet, dass in Donauwörth Alt und Jung mit dem Rad unterwegs ist (60 Prozent) und dass das Stadtzentrum mit dem Fahrrad gut erreichbar ist (59 Prozent).

Mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Teilnehmenden ist der Meinung, dass man von Donauwörth aus ohne Umwege auf gut befahrbaren Wegen Ziele in Nachbarorten erreichen kann. Ebenso viele geben gleichzeitig an, dass man sich als Radfahrer auf dem Weg in Nachbarorte tagsüber oder auch nachts vor Übergriffen und Belästigungen nicht sicher fühlt.

Der ADFC-Fahrradklima-Test fand 2022 zum zehnten Mal statt. Die Erhebung umfasst 27 Fragen. Bei der aktuellen Befragung wurden außerdem fünf Zusatzfragen zur Fahrrad-Situation im ländlichen Raum gestellt. Mit einer Gesamtbewertung der Fahrrad-Situation von 4,11 belegt Donauwörth deutschlandweit Platz 334 von 474 in der Kategorie unter 20.000 Einwohnern. Im bayernweiten Vergleich liegt Donauwörth in seiner Kategorie auf Platz 75 von 100.

Bundes- und bayernweit bleibt das Fahrradklima weiterhin unbefriedigend und wird von den Befragten im Durchschnitt mit 3,8 bewertet. In Bayern sind 164 Städte und Gemeinden in die Wertung gekommen, 2020 waren es 167. (AZ)