Fahrradunfall: 14-Jähriger in Donauwörth wird von Auto erfasst

Eine Autofahrerin übersieht einen Bub, der mit seinem Rad auf dem Gehweg fährt. Es kommt zum Zusammenstoß.

Bei einem Unfall mit seinem Fahrrad ist ein 14-Jähriger am Donnerstagmittag nahe des Donauwörther Gymnasiums verletzt worden. Der Bub war laut Polizei Donauwörth auf dem Gehweg und entgegen der Fahrtrichtung geradelt, was nicht den Verkehrsregeln entspricht. Eine Autofahrerin, die aus der Straße "Am Spitzigen Berg" auf die Nürnberger Straße Richtung Berg abbiegen wollte, erfasste das Rad des Schülers. Durch den Zusammenstoß stürzte er und zog sich Schürf- und Platzwunden zu. Zudem musste er medizinisch behandelt werden. Gegen die Autofahrerin wird laut Polizei ein Strafverfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung eingeleitet. Sachschaden entstand ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge nicht. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.