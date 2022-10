Fahrräder in Donauwörth geklaut und beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in Donauwörth mehrere Fahrräder geklaut, diese beschädigt und teilweise zerstört. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Unbekannte haben mehrere Fahrräder geklaut und massiv beschädigt. Am Samstagabend wurde der Polizeiinspektion Donauwörth mitgeteilt, dass vor der Stauferhalle in der Neudegger Allee in Donauwörth mehrere gestohlene Fahrräder lägen. Zum Diebstahl eines Mountainbikes der Marke Bulls, Typ Sharptail, in Silber-Schwarz durchtrennten der oder die Täter ein Bügelschloss.

Ein Rad der Marke X\Track wurde völlig zerstört: Hier verbogen der oder die Unbekannten beide Metallfelgen mit brachialer Gewalt, zwickten sämtliche Speichen der Räder durch und durchschnitten die Bremszüge. Der Sach- und Beuteschaden liegt insgesamt bei geschätzten 1000 Euro. Die Beamten nahmen jeweils strafrechtliche Ermittlungsverfahren auf. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

