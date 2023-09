Fahrzeug prallt gegen Höhenbegrenzung an Supermarkt

Zuerst baut ein Unbekannter einen Unfall auf dem Kaufland-Parkplatz in Donauwörth, dann flüchtet er. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nachdem er die Höhenbegrenzung an einem Parkplatz in Donauwörth angefahren hatte, ist ein Unbekannter mit seinem Kraftfahrzeug geflohen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 13.45 Uhr beim Kaufland am Neurieder Weg. Der Begrenzungsbalken wurde sichtbar demoliert, der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 200 Euro.

Bisher meldete sich die verursachende Person nicht. Daher nahm die Polizei ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Unfallflucht auf. Wer Hinweise zu dem Vorfall gegen kann, wird gebeten, diese der Inspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 mitzuteilen. (AZ)

