Fahrzeug prallt gegen Mensa von Mittelschule: Unfallflucht

In Donauwörth verursacht ein Unbekannter auf dem Gelände der Ludwig-Auer-Schule einen Unfall. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auf dem Gelände der Ludwig-Auer-Schule in Donauwörth ist ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen das Mensagebäude geprallt und hat sich aus dem Staub gemacht. Dies passierte der Polizei zufolge in der Zeit zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und Donnerstag, 7.15 Uhr. Der Wagen krachte rückwärts gegen die Fassade. An dieser entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 3000 Euro.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)