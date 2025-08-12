Falk Freisleben wird neuer Präsident

Im Bistro Mexx fanden kürzlich die turnusmäßigen Neuwahlen des Präsidiums der Initiative Fasching Donauwörth (IFD) statt. Die alle drei Jahre stattfindenden Wahlen bedeuteten in diesem Jahr einen echten Umbruch: Fast das gesamte bisherige Präsidium trat nicht erneut an. Nach über zehn Jahren an der Spitze verabschiedete sich Ulrich Reitschuster, der seit 2014 das Amt des Präsidenten innehatte. Für seinen langen Einsatz bekam er zusammen mit dem scheidenden Präsidium Geschenke und Dank. Auch Oberbürgermeister Jürgen Sorré würdigte in seinem Grußwort die Verdienste des bisherigen Führungsteams und bedankte sich für den Einsatz im Sinne der Donauwörther Faschingstradition. Mit dem Abschied des alten Teams wurde Platz für ein komplett neu zusammengestelltes Präsidium geschaffen: Zum neuen Präsidenten wurde Falk Freisleben gewählt. Ihm zur Seite steht Sabrina Lindner, die als einzige aus dem bisherigen Präsidium als Vizepräsidentin erhalten bleibt. Das Amt der Schatzmeisterin übernimmt Anna Lena Volk, während Franziska Richter künftig als Schriftführerin aktiv ist. Zur Jugendleitung wurde Laura Gebhardt von der Jugendvollversammlung gewählt. Komplettiert wird das neue Gremium durch drei Beisitzer und Beisitzerinnen: Daniela Gerstmeier, Nicolas Heckel und Franziska Hackert. Zudem wurde Martin Prade vom Präsidium zum Hofmarschall ernannt und wird das Präsidium künftig aktiv unterstützen. Mit frischem Wind, neuen Gesichtern und bewährter Leidenschaft startet die IFD nun in die kommende Faschingssession – mit dem Ziel, das närrische Brauchtum in Donauwörth weiterhin lebendig und bunt zu gestalten.

