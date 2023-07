Falsche Adresse auf Paket führt zu Steuerbetrüger

Ein junger Mann bestellt sich E-Zigaretten im Ausland. Durch einen Zufall werden die Behörden in Donauwörth auf den Fall aufmerksam.

Ein falscher Adressaufkleber hat in Donauwörth zu einem mutmaßlichen Steuerbetrüger geführt. Diesen "nicht alltäglichen" Fall meldet die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Inspektion in Donauwörth passierte Folgendes: Ein Zusteller lieferte am Dienstag an einer Anschrift auf der Riedinsel ein Paket ab. Durch einen Fehler wohl in einem Verteilzentrum befand sich auf der Postsendung ein falscher Adressaufkleber. Die Bewohnerin staunte beim Öffnen des Pakets nicht schlecht: Es war randvoll mit E-Zigaretten. Diese haben einen Gesamtwert von etwa 750 Euro. Weil die Frau diese Ware nicht bestellt hatte, übergab sie das Paket der Polizei.

Zollamt ermittelt wegen des Verdachts einer Steuerstraftat

Am Abend erschien dann ein 18-Jähriger auf der Dienststelle und wollte seine bereits sehnlich erwartete Bestellung abholen. Er gab an, die Zigaretten in einem osteuropäischen Land bestellt zu haben. Allerdings lag damit nach Auskunft es zuständigen Zolllamts der Verdacht auf eine Steuerstraftat vor. Die Folge: Der junge Mann erhielt eine Anzeige. Zudem landeten die E-Zigaretten beim Zollamt. (AZ)