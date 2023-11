Falschparker verursachen Polizeieinsatz vor Krankenhaus

Erneut sorgen unerlaubt abgestellte Autos für Ärger in Donauwörth: Diesmal ist das Verkehrschaos vor der Donau-Ries-Klinik.

Weil zu viele geparkte Autos die Bushaltestelle vor der Donau-Ries-Klinik Donauwörth blockiert haben, musste am Montag die Polizei ausrücken. Laut Pressebericht wollte der mit Passagieren voll besetzte Linienbus gegen 15.30 Uhr aus der Haltestelle ausfahren. Wegen einer Schlange an Falschparkern vor dem Krankenhauseingang war dies allerdings nicht möglich, was den Fahrplan erheblich verzögerte.

Eine Streife der Polizeiinspektion Donauwörth rückte an und machte die Fahrzeughalter ausfindig, sodass der Bus wieder eine freie Durchfahrt hatte. Die Beamten ahndeten in der Folge eine zweistellige Zahl an Falschparkern.

Die Polizei weist darauf hin, dass im Bereich vor dem Klinikeingang ein beschildertes Parkverbot herrscht. Um die Durchfahrt von Autos, Bussen und Krankentransporten aufrechtzuerhalten, wird das Areal regelmäßig polizeilich überwacht. (AZ)

