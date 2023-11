Donauwörth

18:00 Uhr

Familien in Donauwörth zahlen künftig deutlich mehr fürs Wasser

Die Wassergebühren in Donauwörth steigen stark an. Grund dafür sind Investitionen, Inflation und die hohen Energie- und Rohstoffpreise.

Plus In den kommenden vier Jahren fällt eine hohe Anzahl an dringend notwendigen Investitionen bei den Stadtwerken an. Nun werden die Bürger zur Kasse gebeten.

Von Lara Schmidler

Die Wasser- und Abwassergebühren in Donauwörth werden teurer. Das hat der Stadtrat in der vergangenen Sitzung im Rahmen der anstehenden Nach- und Vorkalkulation der Wasserkosten einstimmig beschlossen. Die Gründe sind vielfältig - und sorgen dafür, dass die Gebühren deutlich in die Höhe gehen.

Wie sich die Erhöhungen konkret auf einen einzelnen Haushalt auswirken könnten, wird in der Sitzung anhand einer Beispielrechnung für einen Vier-Personen-Haushalt aufgezeigt. Bei einem Jahresverbrauch von 160 Kubikmeter erhöhen sich die Verbrauchsgebühren im Vergleich mit 2022 und 2023 von 240 auf 323,20 Euro. Die Grundgebühren steigen bei einem Nenndurchfluss von 2,5 Kubikmeter pro Stunde von 60 auf 96 Euro, die Schmutzwassergebühr von 304 auf 364,80 Euro. Das gibt unterm Strich ein Plus an Kosten von 180 Euro netto im Jahr, nämlich von 604 auf 784 Euro. Eine knackige Erhöhung - doch notwendig, wie es aus dem Rathaus auf Nachfrage der Redaktion von Oberbürgermeister Jürgen Sorré heißt: "Das oberste Ziel ist es und muss es auch sein, die hohe Wasserqualität für unsere Bürgerinnen und Bürger zu erhalten und die Versorgung zu sichern." Die geplanten Investitionen seien unumgänglich und Investitionen in die Versorgungssicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Und was ist nun der Grund?

