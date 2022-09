Donauwörth

Der "Familientag" bei Airbus Helicopters ist ein Riesen-Ereignis

Plus Der "Familientag" bei Airbus Helicopters am Samstag könnte um die 30.000 Menschen locken. Nur geladene Gäste haben Eintritt. Der Aufwand ist gewaltig.

Von Wolfgang Widemann

Es ist in Donauwörth so etwas wie das Ereignis des Jahres. Die Firma Airbus Helicopters lädt ihre Beschäftigten und deren Angehörige zu einem "Familientag". Die Dimension ist gewaltig. Bei einigermaßen gutem Wetter werden um die 30.000 Menschen erwartet. Damit alles in geordneten Bahnen läuft, betreibt das Unternehmen einen großen Aufwand – und betont im Vorfeld nochmals, dass nur geladene Gäste an dem Spektakel teilhaben dürfen.

