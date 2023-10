Fast 3000 Besucher beim "Berufswegekompass" in Harburg

Das Interesse an der Ausbildungsbörse in Harburg ist groß. Was Jugendliche, ihre Eltern, Unternehmen und die Organisatoren zu dem Ereignis sagen.

Erst einmal einen Praktikumsplatz bekommen. Das ist die Devise vieler junger Menschen, wenn sie auf der Suche nach dem passenden Beruf sind. Das war auch am Samstag beim "Berufswegekompass" in der Wörnitzhalle und den angrenzenden Großzelten in Harburg die Zielrichtung der jungen und auch älteren Besucher. Denn meistens sind es die Eltern, die beratend zur Seite stehen, wie dies auch Susanne und Steffen Reitsam aus Mündling versuchen. Sie wollen ihren Sohn Hannes bei der Berufswahl unterstützen.

Der 14-Jährige hat noch „keine so klaren Vorstellungen“, ist vorläufig mal am Stand der Molkerei Zott aus Mertingen gelandet. Dort erzählt ihm Ausbilderin Magdalena Rauch, welche Voraussetzungen ein Lagerlogistiker mitbringen sollte und welche Berufschancen damit verbunden sind. Schon einen Schritt weiter sind Florian und Lukas Meyer. „Beide sind eher handwerklich orientiert“, erzählt ihr Vater Stefan, als sich das Trio beim Bauunternehmen Eigner aus Nördlingen von Eva Blain beraten lässt. Eine Ausbildungsbörse wie der "Berufswegekompass" sei absolut wichtig, sagt sie.

Über 400 Berufsbilder werden beim "Berufswegekompass" vorgestellt

In Deutschland gibt es Hunderte anerkannter Ausbildungsberufe. 407 Berufsbilder werden von 150 Ausstellern aus der Region und den Nachbarlandkreisen vorgestellt. Auch überregionale Firmen und Behörden sind in Harburg vertreten. Die jungen Leute müssen sich sputen, bleiben ihnen doch exakt 105 Minuten - dann sind die nächsten an der Reihe. „Die Zeit ist knapp“, sagt Markus Berndorfer aus Möttingen. Sein Sohn Janik ist 14 Jahre alt, hat also noch Zeit, um sich über die Berufswahl Gedanken zu machen, doch in Harburg kristallisierte sich ein Berufswunsch heraus: Janik will Industriemechaniker werden und ist deshalb am Stand von Grenzebach aus Hamlar hängengeblieben.

An den einzelnen Ständen beim "Berufswegekompass" fanden viele Gespräche statt. Foto: Helmut Bissinger

„Ausgebucht“ haben die Wirtschaftsjunioren als Veranstalter bereits im Vorfeld des Ereignissen gemeldet. Zu den drei möglichen Zeitfenstern haben sich jeweils 800 Menschen angemeldet. „Weil doch viele leider keine Buchung hatten, haben wir die Besucherobergrenze angehoben“, berichten die Veranstalter schon gleich nach dem Start.

208 Bilder Gespräche und viel Information beim Berufswegekompass in Harburg Foto: Helen Geyer

„Ich konnte mich einfach nicht spontan entscheiden“, erzählt Clarissa. Von ihrer ursprünglichen Berufsidee, bei einer Behörde einen Bürojob anzustreben, sei sie wieder abgekommen. Ihre Mutter habe sie nicht gedrängt. Nun hat die Jugendliche zwei Praktikumsvereinbarungen in der Tasche.

Kaminkehrer triff Rettungsdienst - solche Begegnungen gab es beim "Berufswegekompass" in Harburg. Foto: Helmut Bissinger

„Wir haben das Positive aus Pandemiezeiten übernommen“, erzählen Jochen Schmidt und Achim Schubert, die den "Berufswegekompass" zum 21. Mal organisieren. Beibehalten habe man die Zeitfenster, die vorab via Internet vergeben worden waren. Und auch der Bus-Pendelverkehr zum Messegelände habe sich bewährt, die Parkplatzsituation in Harburg entschärft. Aber ansonsten erinnere nichts mehr an die Anfangszeiten, „als sich die Bewerber mächtig ins Zeug legen mussten“. Heute sei es umgekehrt: Nun müssten die Firmen um den Nachwuchs werben.

Vom Musiker bis zum Polizisten - die Vielfalt der Berufe ist groß

Ob Berufsmusiker, Pfarrer oder Polizist – die Vielfalt der Berufe ist groß. Am Ende sind es knapp 3000 Menschen, die wohltuend ohne Gedränge an den Ständen vorbeischauen können. In der Regel sind Praktika ein Idealfall für beide Seiten: Schüler spüren mögliche Lehrstellen auf, Betriebe können die Fachkräfte von morgen frühzeitig an sich binden. Die Qualifikationen sind verschwommen: Entscheidend, so die Ausbildungschefs, sei nicht unbedingt der Schulabschluss. „Wir suchen nicht den Besten, sondern den Geeignetsten“, sind sich die Ausbilder einig.

Achim Schubert sagt: "Entscheidend ist die Qualität der Gespräche." Das bestätigt Schmidt: „Die Jugendlichen sind sehr gut informiert über die Firmen, die sie interessieren. Auf der anderen Seite werden die Stände immer professioneller.“ Mit dem Platz sind die Veranstalter nun aber am Limit. Acht interessierten Firmen mussten sie absagen.