Faustschläge vor der Eisdiele im Donauwörther Ried

Aus bisher unbekanntem Grund hat ein 46-Jähriger im Donauwörther Ried eine Frau mit der Faust geschlagen.

Auf der Altstadtinsel Ried ist es am Dienstagabend um 18 Uhr zu einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung vor einem Eiscafé in der Hindenburgstraße gekommen. Im Laufe des zunächst normalen Gesprächs zwischen einer 41-jährigen Frührentnerin und einem 46-jährigen Donauwörther packte der Mann die Frau schließlich unvermittelt an den Oberarmen, schüttelte sie und schlug ihr mit der Faust gegen den Oberkörper.

Wie die Polizei Donauwörth berichtet, erlitt die 41-Jährige Schmerzen und zeigte den Angreifer an. Gegen diesen wird nun wegen Verdachts auf vorsätzliche Körperverletzung polizeilich ermittelt. (AZ)